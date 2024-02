Colpo di scena in Formula 1 | Hamilton firma con la Ferrari dal 2025 | Entusiasta di questa nuova sfida

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La Mercedes ufficializza il divorzio da Lewisa fine 2024. L’annuncio in un comunicato del Team di1. Il team ha spiegato cheha attivato la clausola per liberarsi del contratto rinnovato fino al. «Il team Mercedes e Lewissi separeranno alla fine della stagione 2024 - recita la nota - Lewis ha attivato un’opzione rescissoria nel contratto annunciato lo...

Tornano insistenti le voci sull'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari ed è subito fermento in Formula 1 . L’indiscrezione lanciata d alla rivista ... (feedpress.me)

Anticipazioni Uomini e Donne : nell’ultima registrazione, spinti da Gianni, inaspettatamente Alessandro e Roberta sono andati via insieme. Ida ... (uominiedonnenews)

Antonio Conte ed il Futuro , c’è la svolta: niente Napoli , in queste settimana pronta la chiusura con un’altra squadra. Quale sarà la prossima ... (serieanews)

Caos in casa Barcellona . L’addio di Xavi è ormai certo ed annunciato, spunta un nome a sorpresa che potrebbe prendere il suo posto. Non se la passa ... (rompipallone)

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne , avvenuta ieri 31 gennaio, è avvenuto un inaspettato colpo di scena nel Trono Over . ... (dailynews24)

Forse è solo un antipasto di quello che accadrà in estate. Ma il primo vero mercato targato Cristiano Giuntoli è finalmente andato in scena, dopo una prima sessione.Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta ieri 31 gennaio, è avvenuto un inaspettato colpo di scena nel Trono Over. Stando alle ...Domenica pomeriggio al teatro Pergolesi la storica formazione del teatro Pirata. A Corinaldo "L'Elefantino", spettacolo di e con Bruno Cappagli della compagnia “La Baracca” di Bologna ...