Colpo di Fazio | domenica ospita Amadeus e Fiorello per presentare il Festival di Sanremo

L’ultima sorpresa in ordine cronologico, forse la più grande finora annunciata, riguarda Amadeus e Fiorello. A quarantott’ore dall’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, il conduttore ...Fabio Fazio ospiterà Amadeus e Fiorello a Che tempo che fa domenica 4 febbraio, due giorni prima di Sanremo. Pace fatta fra Rai e NoveIl direttore artistico e il co-conduttore, come da tradizione, presenteranno in anteprima a Che tempo che fa le novità della gara. Un bel colpo per Fazio, che quest’anno non può ospitare i vincitori ...