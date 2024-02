Colpo Bologna | nuovo attaccante per Thiago Motta | arriva l’ex bomber dell’Inter

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ilchiude unin attacco sul finire del calciomercato, rinforzo offensivo per: preso. Giovedì 1° febbraio è ormaito, la sessione invernale di calciomercato si chiude oggi: questa sera, alle ore 20, si chiuderanno le porte dell’Hotel Sheraton. Sono ore frenetiche, sono ore in cui bisogna correre contro il tempo per chiudere le ultime trattative prima del gong di questa sera. In Serie A, gli ultimi due giorni hanno visto diversi colpi molto interessanti che hanno infuocato le ultime ore. La Fiorentina ieri ha annunciato l’acquisto di Andrea Belotti dalla Roma.numero nove del Torino ha adesso un’occasione d’oro per riscattarsi dopo un’esperienza sicuramente non facile alla ...