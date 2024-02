Colpi-fotocopia | caccia al rapinatore di farmacie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Le modalità d’azione, i tempi dei due raid e l’abbigliamento fanno pensare a un unico. Il doppio blitz è andato in scena tra le 18 e le 19 di martedì, e in entrambi i casi sono finite nel mirino due. Nella prima occasione, un uomo con un casco integrale in testa e una pistola in pugno (non si sa se vera o finta) ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale di via Washington 98, ha minacciato con l’arma la proprietaria e tre dipendenti e si è fatto consegnare l’incasso di circa 400 euro, per poi allontanarsi in sella a un grosso scooter. Poco dopo, è partita la chiamata al 112, e sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti per raccogliere le testimonianze dei derubati e acquisire le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Un’ora dopo, altro assalto in viale Tibaldi 50: ilha ...