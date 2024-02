Collaboratore e operatore scolastico ATA | chi farà cosa Quali differenti mansioni tra i due profili TABELLA

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dal 1° maggio 2024 entrerà in vigore il nuovo sistema di classificazione del personale ATA a seguito della firma definitiva del CCNL 2019-21. Con esso arriverà la nuova figura dell'. Molti punti in comune per ciò che riguarda lecon il 'vecchio' profilo del. L'articolo .

Diverse novità in arrivo per le graduatorie di terza fascia ATA dopo la firma definitiva del CCNL Istruzione e ricerca.Dei collaboratori scolastici Collaboratore scolastico esegue ...che possono richiedere l’uso di strumentazione. Degli operatori Operatore scolastico Esegue nell’ambito di specifiche istruzioni e con ...Sono un collaboratore scolastico, vorrei saperne di più sui compiti e sui titoli per la nuova figura dell'operatore scolastico per capire se per me è conveniente il passaggio.