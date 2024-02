Colf e badanti valgono l’1% del Pil L’importanza del lavoro domestico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 31 gennaio 2024 – I lavoratori domestici regolari in Italia, nel 2022, sono poco meno di 900mila con una riduzione rispetto al 2021 nell'ordine del -7,9% (-76.548 lavoratori). Un decremento che è la conseguenza dell'esaurimento degli effetti della “sanatoria”, la norma che ha consentito la regolarizzazione di molti lavoratori domestici stranieri, e che ha riportato gli assunti regolari ai livelli del 2016. A scattare la fotografia è il 5° rapporto annuale sul, promosso dall'Osservatorio Domina presentato nella Sala Nassirya del Senato della Repubblica. La situazione nelle diverse regioni A livello regionale il decremento dei lavoratori non è omogeneo: in Campania (-13,5%), in Basilicata (-13,3%), e Calabria (-13,1%) è stato più marcato, mentre in alcune regioni come la Sardegna è stato meno importante (-1,9%). Rispetto alla ...