Cobolli-Coric in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Montpellier 2024

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Flavioaffronterà Bornanei quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo in programma sul cemento indoor francese. Prosegue l’ottimo momento di forma dell’azzurro, ripartito alla grande dopo il felice Australian Open. Vittorioso all’esordio contro Monfils, Flavio si è ripetuto al secondo turno ai danni di un altro giocatore francese, Constant Lestienne. Ora l’asticella si alza perché sulla sua stradatroverà un ex top 15 come il croato, accreditato della quarta testa di serie e capace di superare al debutto lo spagnolo Martinez. 1-1 i precedenti, entrambi disputati sulla terra battuta nel 2022, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...