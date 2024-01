Classifica canzoni del momento gennaio 2024 | hit parade top 20

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Love wins all” di IU in vetta alladi, sul podio anche l’ultimo singolo di Travis Scott e di Ariana Grande La magia è protagonista del mese die di questadedicata alla musica internazionale. In vetta troviamo “Love wins” di IU, una ballad dove è protagonista con Kim Taehyung dei BTS. “Stavo parlando con il regista Um Tae-hwa e stavamo discutendo del protagonista maschile. Deve possedere l’umore di un ragazzino. Tuttavia, deve emanare una sensazione molto bella e affidabile dopo la trasformazione. Quindi ho chiesto, “Ma signor Uhm, chi diavolo è così?” Poi, per caso, in quel periodo avevo bisogno di contattare V per qualcosa. Oh? V? Gli ho mandato prima la musica e V ha adorato la musica. Ha ascoltato ‘ L’amore vince tutto e con gioia ho deciso di recitare ...