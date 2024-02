CLAMOROSO – Mercato Verona | salta l’affare André Silva Ecco perché

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Completamenteto negli ultimi minuti diche avrebbe portatoalla corte delQuando sembrava essere tutto fatto in casaper l’attaccante, è arrivata inaspettatamente la fumata nera in questi ultimi minuti calcio. Il motivo? Nonostante le visite mediche, ilnon ha trovato l’intesa economica con il Vitoria Guimaraes, con il giocatore pronto a rientrare in squadra.