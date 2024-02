Cittadinanza onoraria Zaki ora ha la sua copia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Una consegna emozionante, effettuata (giustificatamente) con… oltre due anni di ritardo. Il consigliere di minoranza Emanuele Nebbia Colomba ha incontrato a Roma Patrick, a cui ha dato unadelladi Lerici, concessa all’unanimità nel maggio 2021. Teatro di questo toccante momento, il circolo Arci Sparwasser del Pigneto, a Roma, dove il giovane egiziano vittima di una kafkiana vicenda giudiziaria a causa della sua opposizione al regime, ha raccontato del suo periodo nelle prigioni del paese, approfondendo la situazione politica e dei tanti giovani che, come lui, hanno sono finiti dietro le sbarre perché avversi ad al-Sisi, o semplicemente per "reati di opinione". Un epilogo a lungo atteso e mai realizzato, a causa di una detenzione che sembrava non finire mai. "Due anni fa, su mia ...