Città a ferro e fuoco | la protesta dei trattori diventa violenza a Bruxelles

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gli agricoltori hanno abbattuto una delle sculture storiche presenti a Place du Luxembourg a, risalente al 1872, davanti alla sede del Parlamento europeo. Un monumento che fa parte del complesso John Cockerill, dedicato alla memoria del pioniere dell'industria siderurgica e dellavia in Belgio. La statua giace ora a terra sul prato al centro della piazza, circondata da nuovi roghi appiccati questa mattina dagli agricoltori e alimentanti con legna e pneumatici. Su un'altra statua del monumento è stato affisso il cartello: 'People of Europe, say no to despotism' ('Popoli d'Europa, dite no al dispotismo'). Un'azione che ha contribuito a un'impennata di tensione, mentre proseguono le manifestazioni incontro le nuove normative Ue, considerate ingiuste e penalizzanti dagli agricoltori.