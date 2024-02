Cisano | scappa dai carabinieri | getta la droga e si schianta contro un furgone

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Bergamasco. A bordo di uno scooter cercava dire daiimpegnati in un servizio di pattuglia. Si è infilato a forte velocità in una stradina ed è finitounche stava sopraggiungendo. È riuscito a rialzarsi, a darsi alla fuga a piedi, a liberarsi della cocaina, ma alla fine è stato raggiunto dal militare che lo stava inseguendo all’interno di una corte, dove tentava di nascondersi. Così H.H., marocchino di 25 anni, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Idel Radiomobile di Zogno hanno infatti recuperato un calzino annodato che l’uomo aveva lanciato all’interno di una proprietà: dentro c’erano 18 dosi di cocaina per un peso totale di 13,5 grammi. Addosso H.H. aveva circa 400 euro in ...