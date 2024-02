Cinque ristoranti con intrattenimento a Milano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ti sforzi tantissimo per trovare il ristorante perfetto, ci pensi per giorni e, finalmente, quando sei convito, tronfio di orgoglio, lo annunci agli amici aspettandoti un applauso simile a quello fatto al ragionier Fantozzi – in “Il secondo tragico Fantozzi” – dopo aver espresso il suo pensiero sul film “La Corazzata Potemkin”. E invece niente, ti rispondono con un: «Sì ok, ma cosa facciamo dopo?». Già, perché un buon menu, due chiacchiere e una buona bottiglia non sono più sufficienti per sentire di aver fatto abbastanza. E poi fa freddo: nessuno fa il sacrificio di uscire solo per una cena, ma nessuno vuole neanche stare a girare per locali o, peggio ancora, finire la serata con centinaia di euro in meno sul conto, tra aperitivo qua, cena lì e post serata chissà dove. Proviamo allora a prendere in considerazione locali che offrano formule dio che ...