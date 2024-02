Cinisello Balsamo | anniversario per Villa Ghirlanda Silva | 50 anni fa apriva al pubblico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024)(Milano), 1 febbraio 2024 – Cinquant’fa,veniva acquistata dal Comune die veniva aperta al. Oggi cuore culturale della città e non solo, sede dell’unico Museo di Fotografia Contemporanea in Italia e della Rete Giardini Storici, la dimora nobiliare risale al 17esimo secolo, quando fu costruita come luogo di soggiorno e villeggiatura. Per festeggiare questo mezzo secolo, il Comune ha lanciato una call fotografica con l’obiettivo di recuperare attraverso i cittadini scatti nellao nel suo parco, dalla sua apertura nel 1974 fino al 2000. Le foto ricevute verranno poi selezionate e le più rappresentative entreranno a far parte della mostra che ...