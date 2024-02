Cina | spesa annuale per scienza e tecnologia +6 | 4% in ultimi 6 anni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pechino, 01 feb – (Xinhua) – Lafiscale cinese per lo sviluppo dellae dellae’ aumentata in media del 6,4% all’anno neglisei, secondo il ministero delle Finanze. Dal 2018 al 2023, ladel Paese per lae lae’ cresciuta da 832,7 miliardi di yuan (circa 117,2 miliardi di dollari) a quasi 1.060 miliardi di yuan, ha dichiarato oggi il vice ministro delle Finanze Wang Dongwei durante una conferenza stampa. Oltre a garantire una solidafiscale, i dipartimenti finanziari hanno sostenuto attivamente l’innovazione attraverso incentivi fiscali, appalti pubblici, gestione degli asset e strumenti di politica fiscale e finanziaria, ha dichiarato Wang. ...