Cina | scopriamo le attivita’ sciistiche di Capodanno a Chongli

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pechino, 01 feb – (Xinhua) – Come principale area sciistica nazionale con sette grandi stazioni, la capacita’ di servizio e di accoglienza diper il turismo degli sport invernali e’ in costante miglioramento, e l’ultimolunare ha visto affluire in questa citta’ delle Olimpiadi invernali piu’ di 100.000 turisti. Con il rapido avvirsi della Festa di primavera di quest’anno, molte stazionidisi stanno preparando attivamente per ledi, aiutando i turisti di tutto il mondo a vivere un diverso tipo di festa. Agenzia Xinhua