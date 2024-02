Cina | marchi stranieri celebrano Anno del drago mirando a mercato nazionale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Haikou, 01 feb – (Xinhua) – Con l’avvirsi del Capodlunare cinese, moltiinternazionali hincorporato elementi e cultura dello zodiaco cinese, presentando edizioni dell’delper conquistare l’enormecinese. Lainaugurera’ l’delil 10 febbraio. Nei principali negozi duty-free della provincia insulare meridionale cinese di Hainan addobbati con festose tonalita’ rosse e accessori a tema, sono state messe in primo piano edizioni limitate diinternazionali per la Festa di primavera, tra cui cosmetici, abbigliamento, borse, gioielli e liquori, conquistando il favore dei consumatori cinesi. In un negozio ...

Changchun, 29 dic – (Xinhua) – Hongqi , un marchio auto mobilistico della principale casa auto mobilistica cinese FAW Group Co., Ltd., ieri ha ... (romadailynews)

Tianjin, 30 dic – (Xinhua) – Un iconico marchio di biciclette in Cina , che da generazioni lavora per agevolare gli spostamenti quotidiani dei cinesi, ... (romadailynews)

Changchun, 01 feb – (Xinhua) – Hongqi , un marchio auto mobilistico della principale casa auto mobilistica cinese FAW Group Co., Ltd., ... (romadailynews)

I distretti industriali abruzzesi si sono mantenuti su un sentiero di crescita (+5% tendenziale) anche nel terzo trimestre 2023 ...Oltre 60 ospiti hanno partecipato martedì 30 gennaio al “Bridging Vietnam – Napoli Forum: Economy and Culture”, un evento celebrativo in occasione dei cinquant’anni di amicizia e partenariato tra It ...Coupang, gruppo coreano dell'e-commerce quotato al New York Stock Exchange, ha finalizzato l'acquisizione di Farfetch. L'operazione, annunciata nelle scorse ore, ...