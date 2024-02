Cina | Henan | rinvenuto cimitero familiare di oltre 1 600 anni fa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Zhengzhou, 01 feb – (Xinhua) – Tre tombe appartenenti a una famiglia di elevato status sociale, risalenti alle dinastie Wei e Jin (220-420), sono state recentemente scoperte nel distretto di Mengjin della citta’ di Luoyang, nella provincia centrale cinese dello. Il gruppo di tombe, che si estende in profondita’ a strati, si ritiene sia stato progettato con cura, suggerendo l’esistenza di una famiglia prestigiosa all’epoca, secondo Liu Bin, ricercatore associato dell’Istituto di ricerca archeologica della citta’, responsabile del progetto di scavo del sito. La tomba M1, che e’ la piu’ alta tra tutte quelle costruite, e’ composta da un lungo passaggio tombale, sentieri lastricati, porte in mattoni e pietra e camere. Con 12 fori per pilastri su ogni lato del passaggio principale, lungo 40 metri, la tomba conta sette gradini all’interno, per una profondita’ ...