Ciclocross | Mondiali 2024 | Mathieu van der Poel cerca il sesto successo | Viezzi riferimento italiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Prendono il via domani ididi Tabor (Repubblica Ceca) che chiuderanno questa stagione della disciplina sullo sterrato. Una tre giorni che sarà spettacolare con tutte le categorie impegnate, partendo dagli juniores, passando per gli under 23 e arrivano agli élite al maschile e al femminile. Il focus principale degli appassionati sarà sulla prova élite maschile che si svolgerà domenica alle 14.35. Il favorito numero 1 èvan derche potrebbe concludere una stagione da sogno che l’ha visto vincere 12 gare delle 13 svolte di cui 5 su 6 in Coppa del Mondo. Sono 161 le vittorie in carriera dal 2014 e le dichiarazioni di qualche giorno fa sono state sibilline: “Tabor potrebbe essere la chiusura di un cerchio, qui ho vinto il mio primo Mondiale“. Chissà che non possa ...