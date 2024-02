Ciclismo | Axel Laurence brucia Pedersen nella seconda tappa dell’Etoile de Bessèges

Al via il Tour de la Provence 2024 ecco il percorso e la startlist della breve corsa a tappe francese. Attesa per l'esordio in gara di Gaudu ...Lato maschile il progetto è molto simile ma la squadra di Axel Merckx è indipendente e noi forniamo a ...“E’ importante non solo per noi ma per il ciclismo mondiale, è fondamentale correre in vari ...Il ciclismo è spesso un affare di famiglia perché in questo sport la passione spesso si tramanda di padre in figlio e in certi casi diventa una questione tra fratelli. In questo caso vengono in mente ...