Cibo e stile di vita | Vanoli gioca a scuola

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Si è conclusa la prima fase del progetto ideato daBasket Cremona in collaborazione con Oleificio Zucchi per promuovere nelle scuole secondarie di I grado di Cremona i fondamenti per una sana alimentazione e corretti stili di. In questa prima edizione il progetto ha coinvolto oltre 450 studenti. no stato di buona salute. "Sono davvero molto contento e soddisfatto di come la prima fase del progetto sia stata ideata e successivamente sviluppata nelle scuole che hanno partecipato. È stata una bellissima esperienza" commenta Marco Bona, nutrizionista dello sport dellaBasket Cremona.