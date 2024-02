Cia Due Mari | «Ecco perché siamo preoccupati per la stagione irrigua a rischio nel Tarantino»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Taranto. Manutenzione e pulizia dei canali insufficiente, basso livello idrico negli invasi epotenzialmente a. È il grido d’allarme lanciato dall’area DueTaranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia per ciò che concerne la porzione di territorio che ricade nella zona occidentale della provincia di Taranto, più precisamente da Ginosa a Palagianello. «e raccogliamo i dubbi e le perplessità dei nostri associati» – ha ammesso il presidente dell’area Duedella Cia, Pietro De Padova. «Laè alle porte – ha riferito – e le lungaggini burocratiche rallentano il processo di insediamento del nuovo consorzio di bonifica unico a cui noi continuiamo ad opporci per via ...

Simone Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta per Inter-Juventus . L’ultima sfida contro la Fiorentina potrebbe dare spazio a un dubbio amletico per la ... (inter-news)

Bullismo A Gioia Tauro – Quello che è successo in una scuola di Gioia Tauro , in provincia di Reggio Calabria, è un’ennesimo atto di Bullismo . Due ... (zon)

Microsoft ha annunciato il rilascio del nuovo design dell'interfaccia utente di OneDrive per gli utenti personali, non business. Il restyling mira a rendere più facile e veloce la ricerca dei file, ri ...L’Europa fa (mezzo) dietrofront per placare la rabbia degli agricoltori. Con i trattori che premono alle porte del quartiere Ue di Bruxelles, blindato in occasione del summit dei ...Il governo è schierato dalla parte degli agricoltori e sta cercando di cambiare le politiche europee. Insomma, non sarebbe indifferente alla cosiddetta “protesta ...