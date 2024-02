Ci siamo | apre il cantiere in via del Salsero Come cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il Comune inizia ad allestire ilper i lavori di rifacimento di via del, attesi da tempo in città. Dal 5 febbraio al 21 marzo, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le ventiquattrore con idonea segnaletica stradale, installata su via del, su entrambi i lati, (a tratti, in base all’avanzamento dei lavori), nel tratto compreso dall’intersezione con la via del Gallo/via Colombi fino al quella con via Bassi/via Foscolo e su via Tevere dal civico 2 al civico 4, lato numero civico pari. La giunta comunale ha già approva il progetto esecutivo e affidato i lavori di manutenzione straordinaria di via del, redatto dall’architetto Andrea Pintus per un importo di circa 250mila euro, incluse imposte e oneri per la sicurezza. Il provvedimento ha ottenuto il via libera la ...