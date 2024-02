Chiariamo la faccenda di Hamas nell’UNRWA

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Israele accusadi avere infiltrati, agenzia umanitaria che sostiene i civili a Gaza. Le accuse sono confuse, le prove ancor più confuse, ma le nostre testate non si prendono la briga di analizzare per bene la. Il New York Times e il Wall Street Journal hanno visionato il report del governo di Netanyahu. Hanno riportato alcuni dettagli dei lavoratori dell’UNRWA, l’Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi: ci sarebbe “” dietro l’agenzia umanitaria. Anzitutto, cerchiamo di capire l’origine di questa inchiesta. La fonte dell’accusa die l’UNRWA, è una fonte dello stesso Israele (con il benestare degli Stati Uniti). Sono molto indignata dai titoli di giornale che “dimenticano” di diffondere questo “dettaglio”… Considerato che l’ONU (di cui L’URWA è parte) ha ...