Chiara Ferragni sponsorizza un hotel | ma la struttura rimuove le foto  Il caso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 febbraio 2024)sta affrontando diversi problemi giudiziari. Infatti, dopo la multa dell’Antitrust per il caso pandoro, adesso, l’imprenditrice digitale è alle prese con un’indagine per truffa. Ma le problematiche dell’influencer non si fermano qui. Infatti si vocifera di una crisi matrimoniale che la vede coinvolta insieme a Fedez e, di recente,è stata coinvolta in un nuovo episodio spiacevole nel corso del weekend, dopo averto unnella valle di Ayas in cui aveva soggiornato. La, purtroppo, è stata raggiunta da molti insulti e ha dovuto cancellare il post di promozione., la promozione dell’in montagna non va come previsto...