Chi è Gabriele Marchesi il 23enne antagonista coindagato di Ilaria Salis È ai domiciliari in Italia e l’Ungheria ne chiede la consegna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Non c’è solo solo, l’antifascistana detenuta in Ungheria perché accusata di una aggressione a due neonazisti, a essere nel mirino della giustizia ungherese., 23 anni, milanese, è imputato con lei nel procedimento sui presunti scontri a Budapest dell’11 febbraio 2023 in occasione del Giorno dell’onore (in cui i gruppi di estrema destra celebrano la “resistenza” dei nazisti tedeschi e ungheresi all’Armata Rossa). Ancheè accusato di aver aggredito i neonazisti: ma il giovane è agli arrestia Milano perché destinatario di un mandato di arresto ungherese. Budapest nela, ma i giudicini hanno più volte rinviato il procedimento in attesa che le ...