Chi è BigMama | nome vero | età | origini | il cancro | vita sentimentale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 1 febbraio 2024)è una dei 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2024. Ma chi è questa giovanissima cantante? Stiamo parlando di un’icona della body positivity e del riscatto sociale dopo aver subito bullismo e violenze in passato. In un’intervista per il Corriere della Sera prima di salire sul palco del Teatro Ariston ha rivelato di aver subito violenza fisica e psicologica, e di essere stata anche abusata. Ora cerca il suo riscatto e lo fa molto bene, dopo tanta cattiveria e pregiudizi.sale sul palco del Teatro Ariston nella 74° edizione del Festival con il brano La rabbia non ti basta. Chi è, anni eLeggi anche: Chi è Alfa:, età,, genitori, fidanzata, canzoni Leggi anche: ...