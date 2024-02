Chi affronterà Cobolli ai quarti a Montpellier | esame contro un rivale che sfiorò la top10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dopo aver sconfitto i padroni di casa francesi Gael Monfils e Constant Lestienne, Flavioè approdato aidi finale dell’ATP 250 dieguagliando il suo miglior risultato della carriera nel circuito maggiore e proseguendo la sua scalata del ranking mondiale sulla scia degli ottimi risultati conseguiti ad inizio stagione in Australia. Il tennista romano dovrà vedersela al prossimo turno con un cliente molto scomodo, capace di imporsi in un Masters 1000 e di sfiorare ladella graduatoria ATP. Stiamo parlando del 27enne croato Borna Coric, reduce da una prematura eliminazione agli Australian Open per mano di Frances Tiafoe ma entrato in gara acon una comoda vittoria sullo spagnolo Pedro Martinez. Il nativo di Zagabria classe 1996 vanta 3 titoli ATP in carriera, ...