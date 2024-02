Che Tempo Che Fa | Amadeus e Fiorello domenica ospiti di Fazio

Esploriamo il pensiero dell'architetto guest editor 2024 di Domus, in 60 anni di opere che hanno cercato una risposta alle sfide del proprio tempo, spesso anticipando quelle del futuro.Roma, 1 feb. (askanews) - Incarichi Online, fondata nel 2019 dai visionari George Vlad e Mario Ondei, si è rapidamente affermata come una forza rivoluzionaria nel settore del marketing immobiliare. Co ...Nell'ultimo anno l'intelligenza artificiale (AI) ha portato cambiamenti incredibili. Cosa possiamo aspettarci per l'anno appena iniziato