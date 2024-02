Cesena La stagione nelle mani di Pisseri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dopo un’annata a ben pensarci assurda, fatta di angosce e brividi ogni qualvolta gli avversari del Cavalluccio tentavano la conclusione, in questala porta delè tornata ad essere un luogo quasi inviolato. Merito dello straordinario reparto difensivo della squadra, ma merito anche di un portiere, Matteo, classe 1991, che è bravo, esperto, para, dà sicurezza a tutti e talvolta si rende protagonista anche di qualche prodezza.è facile o difficile essere il portiere del? "E’ prima di tutto una grande responsabilità in una squadra che gioca per vincere, in una piazza appassionata e con aspettative molto alte. C’è pressione, lo sapevo e l’ho sempre accettata con entusiasmo, non mi pesa, anzi è uno stimolo per fare sempre meglio". Si è fatto un’idea di quanto ...