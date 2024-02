Cesano – Trovato in possesso di mezzo chilo di droga | Arrestato

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I Carabinieri della Stazione didi Roma hannoun 21enne di origini straniere gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di mirati servizi di osservazione, i Carabinieri hanno notato i movimenti sospetti del giovane, già noto per precedenti reati, e localizzato la sua abitazione dove hanno deciso di eseguire una perquisizione. Il blitz è scattato la scorsa mattina (31 gennaio) e i Carabinieri della Stazione didi Roma, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno rinvenutodi hashish suddivisi in cinque panetti. L’indagato è stato condotto presso le aule del Tribunale di Roma dove il suo arresto è stato convalidato. (Com/Red/ Dire) Ricordiamo che l’indagato è da ritenere ...

