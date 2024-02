Ceravolo parla anche del mercato del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Hatodelil direttore sportivo Franco(un passato nelle giovanili del ‘Ciuccio’ da calciatore) su 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. Di seguito le sue dichiarazioni: A ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio, è intervenuto Franco, ex direttore sportivo die Juventus. Che finestra diè stata quella di gennaio? “Ildi gennaio serve più alle squadre che lottano per la salvezza e che, dunque, sono costrette ad operare. Le squadre di alta classifica, invece, difficilmente investono in inverno. Si può pensare a guardare qualche giovane in prospettiva, ma per i club al vertice è sempre ilestivo la principale finestra di ...