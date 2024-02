CdS – Roma | Baldanzi può restare fuori dall’Europa League | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 2024-02-01 09:41:55 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport:– Cinque candidati per tre posti. La, oltre a consegnare la nuova lista per il campionato, deve iscrivere i giocatori alla seconda fase di Europa. I problemi di selezione sono tre: 1) soltanto tre nomi possono essere diversi rispetto alla prima fase per regolamento generale: vale per tutte le squadre; 2) l’accordo sul fair play finanziario stipulato dai Friedkin impone che la somma del valore dei cartellini e degli ingaggi non aumenti tra entrate e uscite in ogni sessione di mercato 3) gli ultimi arrivati, anche se in età da lista B, non possono essere aggregati come giovani alla squadra (i 2002, Bove e Zalewski, invece sì) perché non sono stati allevati nel club da almeno due anni. Gli esclusi Daniele De Rossi ...