Cassino | violento schianto tra due furgoni | 2 vittime

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un tragico incidente stradale ha visto coinvolto duesull’autostrada A1 Milano-Napoli. Uno scontro violentissimo che ha provocato la morte di due persone che, secondo le prime indiscrezioni riportate da Ansa, si sarebbero trovate a bordo dei due mezzi. Non sono ancora chiare le dinamiche delsinistro su cui ora indagano la polizia stradale L'articolo proviene da Il Difforme.

La prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, nel corso della cerimonia di inaugurazione ...epilogo di reati cosiddetti ‘spia’, espressivi di condotte violente (violenza privata, ...Un primo violento colpo di tombino scaraventato contro il vetro della ...giusto per fare irruzione e sradicare la cassa con i soldi. Il video registrato dalla telecamera del Caffè Vero in via ...Roma, 25 gen. (askanews) - Il femminicidio è stato uno dei temi affrontati dalla presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, la prima donna a ricoprire questo ruolo, durante ...