Caso Visibilia | l’ispezione | bilancio non coretto | continuità aziendale a rischio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano - Ilal 31 dicembre 2022 e relazione semestrale al 30 giugno 2023 “non risultano correttamente” predisposti e “gli assetti organizzativi, contabili e amministrativi appaiono inadeguati”. Sono alcuni passaggi della relazione ispettiva di 26 pagine disposta dal Tribunale civile di Milano nella causa promossa da alcuni piccoli soci dieditore, una delle società del gruppo fondato dalla ministra Santanchè, che ora è in composizione negoziata della crisi. Nella relazione, depositata ieri, è stata messa in dubbio anche ladella società da cui la senatrice ha dismesso la carica di presidente nel gennaio 2022. I soci di minoranza di Visivbilia, guidati da Giuseppe Zeno e rappresentati dall’avvocato Antonio Piantadosi, hanno intentato la causa per presunte "irregolarità ...

Milano,1 feb. (Adnkronos) - "Il bilancio al 31 dicembre 2022 e la relazione semestrale al 30 giugno scorso non risultano correttamente predisposte" atteso che "l'avviamento avrebbe dovuto essere compl ...