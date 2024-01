Caso Salis | spunta un memoriale | “Cimici nel letto | scarafaggi e topi ovunque” Incontro Meloni-Orban a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 31 gennaio 2024 – Ildi Ilaria, la monzese detenuta in Ungheria dopo un aggressione a militanti neonazisti, non smette di far discutere dopo le immagini della sua presenza in un’udienza del processo con manette a mani e piedi. Ieri in serata èto unnella quale ladenuncia le terribili condizioni di detenzione. La cella Una cella completamente chiusa,nelnei corridoi, vitto scarso. Secondo quanto riporta in esclusiva il 'Tg La7' è il racconto che fa, ad ottobre scorso, Ilariadella sua prigionia in un carcere di Budapest in unscritto il 2 ottobre e diretto al suo legale italiano, quando era in carcere da 8 mesi e le era vietato ...