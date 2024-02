Caso Salis | il ricatto di Budapest all’Italia | “Prima la condanna | poi il ritorno a casa”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il braccio di ferro per l’estradizione. A maggio la prossima udienza: pressing delle autorità ungheresi per patteggiare una pena più lieve. Solo dopo il rientro a Milano

Il braccio di ferro per l’estradizione. A maggio la prossima udienza: pressing delle autorità ungheresi per patteggiare una pena più lieve. Solo ... (repubblica)

Le immagini di Ilaria Salis incatenata a mani e piedi hanno destato forte scalpore in Italia e in Europa. La 39enne insegnante di Monza è sotto processo a Budapest, in Ungheria, accusata di… Leggi ...Bruxelles, 1 feb. (askanews) -Il premier ungherese, Viktor Orban, al termine del colloquio a Bruxelles con Giorgia Meloni, parlando del caso di Ilaria Salis ha detto: a Giorgia Meloni “ho illustrato ...Il caso di Ilaria Salis intreccia ormai definitivamente la politica. La maestra di 39 anni da un anno in carcere a Budapest con l’accusa di aggressione, lesioni e associazione sovversiva (tutte accuse ...