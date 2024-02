Caso Salis | Diaconale Gruppo Idee | “La speranza è che la vicenda non venga strumentalizzata Sconcertante il silenzio sugli altri detenuti”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Claudia) in esclusiva ai nostri microfoni sulla: “Serve ragionare su tutti i connazionali reclusi all’estero” In questi giorni tiene banco illegato a Ilaria, l’insegnante che lo scorso febbraio a Budapest ha partecipato a una manifestazione antifascista contro il raduno dei militanti neonazisti per il Giorno dell’Onore. Qualche ora dopo il corteo è stata fermata in taxi condue militanti antifascisti tedeschi, uno dei due aveva un manganello retrattile in tasca. L’accusa per la maestra milanese è di aver partecipato agli scontri durante il corteo e di aver aggredito due manifestanti. Tuttavia ora il focus si è spostato sull’udienza di lunedì 29 gennaio, occasione in cui ha fatto discutere il fatto ...