Caso Imu a Pietrelcina | Scocca | “Prima di fare i professori forse serve studiare”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Guardate amici, io sono veramente imbarazzato per le affermazioni del nostro Sindaco, che prova a deriderci perché abbiamo chiesto di votare in Consiglio un punto per proporre alla Giunta di revocare la delibera sull’IMU”. Lo dichiara Alessio, capogruppo di Opposizione a, a margine del Consiglio Comunale straordinario sulcartelle IMU e in risposta alla nota stampa del sindaco Mazzone. “Infatti – prosegue– penso che sappia (o dovrebbe sapere) che è facoltà di ogni Consigliere comunale presentare in Consiglio Mozioni o Ordini del giorno, che chiedano alla Giunta di agire sulle più disparate tematiche. Si chiama atto di indirizzo, con il quale il Consiglio impegna la Giunta. Tant’è che la nostra proposta è stata regolarmente ammessa al voto, a cui ...

Al già affollato scadenzario si aggiunge la scadenza in materia di IMU prevista dalla Legge di Bilancio 2024, che ha fissato alla fine di febbraio il termine per il versamento del conguaglio dovuto ...Entro il 29 febbraio 2024 bisogna versare l’eventuale conguaglio IMU 2023. Ecco come procedere a compilare il modello di pagamento ...Una bolletta della luce con scarsi consumi può far perdere l’esenzione IMU sulla prima casa Per ottenere l’esenzione IMU sull’abitazione principale non basta avere la residenza nell’immobile in ...