Casa abusiva da 150 metri quadri costruita nell’uliveto | denunciato 70enne pontino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 Il 31 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Maenza hanno concluso una serie di accertamenti che hanno portato al deferimento in stato di libertà di un cittadino classe 54 residente a Latina. L’intervento è stato attuato in seguito alla realizzazione di un manufatto di civile abitazione, senza il necessario titolo concessorio, su un terreno adibito ad uliveto. Accertamenti presso l’Ufficio Tecnico I militari hanno eseguito approfonditi accertamenti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Maenza, rivelando che ilaveva costruito, su un’area adibita ad uliveto, una struttura abitativa di circa 153 mq con un ampio giardino circostante, tutto senza il previsto titolo concessorio. Valore dell’Opera La costruzione, non sottoposta a sequestro in quanto già completata e abitata, ha un valore stimato di 200.000 euro. ...