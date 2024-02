Carta d’identità elettronica a Roma | tornano gli open day | quando | dove e come aderire

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Proseguono aanche nel mese di febbraio gliday dedicati allacon le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi II, III, V, VII, XI, XIV e XV nella giornata di sabato 3 febbraio e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 4.– ilcorrieredellacitta.comPer poter richiedere lain occasione degliday è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile venerdì 2 febbraio, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Per completare la richiesta bisognerà ...