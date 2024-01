Carolyn Smith testimonial di #ilcancrononhacolore

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) per sensibilizzare, promuovere la prevenzione e migliorare l’accesso alle cure in occasione della Giornata Internazionale per la lotta contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio L’impegno di tutte le forze politiche nella tutela dei diritti dei pazienti oncologici e onco-ematologici ha connotato per il secondo anno consecutivo la celebrazione del World Cancer Day da parte del Gruppo La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere. Il Gruppo, che compie nel 2024 dieci anni di attività e impegno a sostegno dei pazienti, riunisce 45 Associazioni pazienti, una Commissione tecnico-scientifica e un Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro” con il quale lavora fianco a fianco, al fine di mettere in campo proposte fattibili e sostenibili, che consentano di raggiungere l’obiettivo prioritario del Gruppo: umanizzare le cure con interventi psico-sociali ...