Carnevale in Toscana | la guida completa a tutti gli eventi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Firenze, 1 febbraio 2024 – Febbraio 2024, mese intero dedicato al. Una raffica di appuntamenti in, a partire dal più celebre: la 151esima edizione deldi Viareggio. Sabato 3 febbraio inaugurazione, dalle 15 sul lungomare la cerimonia di apertura con il tradizionale triplice colpo di cannone che apre la prima sfilata dei carri allegorici. Al termine del corso il primo spettacolo pirotecnico che apre il mese del. Secondo corso giovedì grasso, 8 febbraio, in notturna: il via alle 18, con prezzo speciale ridotto. Terzo corso mascherato domenica 11 febbraio alle 15; quarto corso martedì grasso, alle 15 di martedì 13 febbraio, con un’ora di diretta televisiva nazionale su Rai 3 a partire dalle 15,15. Domenica 18 febbraio alle 15 il quinto corso mascherato, poi il gran finale: il sesto e ...