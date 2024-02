Careggi Pro Vita Famiglia | possibili inquietanti violazioni | stop a terapie affermative

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 1 febbraio 2024. «Quanto sembra emergere dall’indagine del Ministero della Salute sull'Ospedaledi Firenze è un quadro inquietante e sconvolgente diai danni della salute psicologica e fisica dei bambini! Una situazione di una gravità assoluta. C’è forse pura ideologia alla base dell’approccio affermativo per trattare la disforia di genere nei minori?

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Non in tutti i casi di disforia di genere pediatrici trattati all'ospedale Careggi di Firenze sarebbe stato effettuato il percorso preliminare indicato di psicoterapia prima ...Dopo un’interrogazione parlamentare, alcune petizioni e una campagna di stampa d’area, il ministero ha spedito un’ispezione nel centro fiorentino all’avanguardia sulla disforia di genere ...Martedì 23 gennaio gli ispettori del ministro della Salute Schillaci sono entrati nella struttura insieme ai carabinieri dei Nas. Vogliono vederci chiaro su come vengono trattati i piccoli pazienti de ...