Carceri | Nordio | al lavoro per migliorare le condizioni dei detenuti e rivedere i compensi degli agenti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) «Il carcere è un male necessario: purtroppo ci sono delle situazioni per le quali non vi sono alternative alla detenzione. Stiamo lavorando per una deflazione della popolazione detenuta, ma anche questo è oggetto di polemiche». Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto della Rai “Scuola esercizio di libertà” nella casa circondariale di Civitavecchia. Aggiungendo quindi a stretto giro: «Non è colpa nostra se la coniugazione delle leggi esistenti e dei crimini che si commettono è in un certo senso incompatibile con leesistenti, per la cui edificazione è necessario molto tempo, oltre alle risorse finanziarie», ha aggiunto. Non solo. Affrontando l’argomento da più angolazioni e con sguardo prospettico, il ministroha poi proseguito: «La situazione ...