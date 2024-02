Carcere | detenuti si barricano e bloccano l’ingresso

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAlta tensione, questa mattina, neldi Avellino dove tredi origine maghrebina hanno messo in atto una violenta protesta barricandosi in Sezione e bloccando il cancello ingresso con frigorifero/congelatore. Tiziana Guacci, segretario regionale SAPPE, spiega che i tre “con delle spranghe di ferro hanno distrutto tutte le telecamere di videosorveglianza ed i quadri elettrici del Reparto, obbligando altri ristretti a rimanere nelle proprie celle. Non contenti, hanno incendiato un materasso ed hanno impedito al personale di Polizia Penitenziaria di entrare per far evacuare la Sezione”. “Sembrerebbe”, aggiunge la sindacalista, “che sul posto fosse presente anche il Magistrato di Sorveglianza che ha tentato invano un’opera di persuasione. Uno di loro, infine, si è procurato tagli con una lametta di uso ...

