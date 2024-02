Caos Ecuador | il leader indigeno | ‘Presidente Noboa punisce i piccoli criminali | ma protegge narcos e centri di potere che ci impoveriscono’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’esplosione della violenza criminale inè legata alla crisi economica, all’allargamento della povertà ma anche agli interessi economici che il narcotraffico genera. La “guerra” dichiarata daguarda in basso, a chi scatena la violenza nelle strade delle città perché cooptato per disperazione dai. Questa è la fotografia che regala a Ilfattoquotidiano.it Leonidas Iza, presidente della Conaie (Confederazione delle Nazionalità Indigene dell’), assieme al racconto delle resistenze territoriali con cui l’organizzazione ha evitato che ientrassero nelle comunità originarie. Ma per la Conaie il tema principale oggi è la difesa del Parco Nazionale dello Yasunì. Se il presidente, in campagna elettorale, aveva detto di volerlo difendere, oggi pare ...