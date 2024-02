Canzoni Sanremo 2024 | «Sinceramente» di Annalisa – testo e significato

(Di giovedì 1 febbraio 2024)in gara al Festival diper la sesta volta, la prima vissuta tra i favoriti della vigilia. La cantante, sulla scia dei successi di Bellissima, Mon amour ed Euforia, tenta la zampata vincente all’Ariston con, una canzone che parla della libertà della donna, in amore come nella vita; la libertà di essere sempre se stesse, senza paura del giudizio altrui. “E’ un messaggio molto forte, che sentivo di dover far arrivare fuori da me”, spiega l’artista, che è anche autrice del pezzo insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci (il figlio di Biagio Antonacci) e il produttore Stefano Tognini, in arte Zef.di, ildididi D. Simonetta – P. ...

sono ambiziosa e faccio musica perché è la cosa più bella del mondo per me – ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni – penso che la prima volta sul palco di Sanremo sarà molto divertente. Penso che sarà ...Il trio è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Capolavoro“. Le prevendite per Tutti per uno – Capolavoro sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 16:00 di oggi, e dalle 16:00 ...Tra i big in gara a Sanremo, quest'anno c'è anche il cantante Geolier, che ha deciso di portare una canzone completamente in napoletano, suscitando nel pubblico non poche polemiche in quanto non ...