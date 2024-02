Campionato Uisp Colpo grosso del Msa Bellariviera in rimonta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sarà la vigilia del Carnevale, ma l’ultima giornata disputata delha regalato, decisamente, qualche scherzo inaspettato. Come ildell’Msa Force Diavolo che batte 1-0, a domicilio, il G.O.77 Passi. Decide il centro di Kalievic con un tiro dalla distanza su una giocata di Garghentini. “Grandissima prestazione contro una squadra fortissima - dice Matteo Cima -. Abbiamo saputo soffrire con uno spirito indomito”. Vince in trasferta anche il Torcigliano che passa 2-1 sull’Hotel Venezia. Bianchini e Gaspari mettono la strada in discesa, accorcia Sermattei. Incredibile successo 2-1 delsulla Croce Verde Discobolo, che sino a 5’ dalla fine era avanti, grazie al centro di Cinquini. Negli ultimi minuti Silva Pedro, con una doppietta, ribalta tutto. “Ci abbiamo creduto fino alla fine, senza mai ...

Il Codogno vince contro il Lunigiana con un punteggio di 6-18. Il Lunigiana difende bene ma non riesce a segnare. Il Codogno domina in touche e in mischia chiusa. Il Lunigiana dovrà migliorare per il ...Debutto positivo della Ritmica Girasole nel campionato di squadra allieve gold 2 della Fgi, svoltosi sabato scorso, a Campi Bisenzio nella palestra Spazio Reale.I ragazzi dell'Under 15 della Pallanuoto del Rari Nantes hanno vinto sabato contro la Pol. Coop 1964 Parma, nel campionato regionale Uisp, col punteggio di 13-4. La formazione forlivese ha dimostrato ...