Campionati provinciali Campestre | i titoli in quattro categorie

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Si sono svolti idi corsa. Nel classico evento di inizio stagione, assegnati idel cross al campo "Zauli". Un evento che vede l’en plein di successi per l’Atletica Grosseto Banca Tema con le affermazioni nella categoria "Cadetti", nati nel 2009 e nel 2010, di Federico Lubrano e Aurora Funghi. Nel cross della categoria "Ragazzi" (nati negli anni 2011 e 2012) vincono Yuri Fè e Frida Schiavi mentre i migliori al primo anno di categoria sono Cloe Meravigli e Roberto Scalabrino. Nel corso della manifestazione, indetta dal Comitato provinciale Fidal e organizzata dalla società biancorossa, disputata anche la seconda giornata delle Miniolimpiadi per la categoria Esordienti. Ecco i risultati completi della giornata. Cadetti (2,5 chilometri): Federico Lubrano; Filippo Bonucci; ...

